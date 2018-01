"L'année 2018 sera très riche avec de grands événements", a souligné Jean-Louis Fousseret. Elle commencera par le 10e anniversaire de l'inscription des fortifications de Vauban à Besançon au patrimoine mondial de l'UNESCO. "Je me souviens, il y a 10 ans, en juillet 2008, j'étais à Québec lors de la 32e session du comité du patrimoine mondial", se remémore le maire et d'ajouter "nous sommes fiers de notre patrimoine".

Dans le cadre de cet anniversaire, Jean-Louis Fousseret et son équipe animeront une conférence de presse le 24 janvier prochain à Paris. Il y dévoilera la programmation culturelle à Besançon autour des fortifications de Vauban.

L'inauguration du Musée des Beaux-Arts en ligne de mire...

Le 16 novembre 2018, le nouveau Musée des Beaux-Arts, avec ses 1 000 m2 supplémentaires et ses 1 300 œuvres, sera inauguré. "Ce musée, c'est la ville, c'est la région qui doit se l'approprier", a déclaré le maire de Besançon ce matin. Au-delà du fait que ce musée est l'un des plus anciens de l'hexagone (construit un siècle avant Le Louvres), "la place que mérite d'obtenir ce musée est celle de l'un des cinq plus beaux de France", a souligné Jean-Louis Fousseret.

Le directeur du musée, Nicolas Surlapierre, voit un musée "pour tous", "pertinent et impertinent", avec "des oeuvres qui touchent le public" et qui ne veut pas être "ringard" ni "poussiéreux".

Une visite en avant-première se déroulera le 19 mai prochain à l'occasion des premiers retours d'oeuvres prêtées.

