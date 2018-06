Adapei du Doubs : l''inclusion' des personnes handicapées, un concept encore trop vague...

Le handicap fait partie des priorités du quinquennat d'Emmanuel Macron. Avec le gouvernement, il souhaite réformer la politique de l'emploi des personnes en situation de handicap, fortement touchées par le chômage et l'inactivité. L'"inclusion" est un terme qui revient régulièrement lorsque l'on parle du handicap. Dans le Doubs, l'Adapei souhaite en savoir plus sur l'inclusion pour savoir justement ce qui est inclus et ce qui est exclu dans sa définition… Franck Aigubelle, directeur général de l'Adapei du Doubs nous en parle.

Handicap : L'"inclusion" selon le directeur général de l'Adapei du Doubs from maCommune.info on Vimeo.