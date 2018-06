Arrêter le tabac : la méthode chiapi pratiquée par une sophrologue à Besançon

La méthode chiapi, c'est quoi ?

Cette méthode est semblable à l'acuponcture. Elle consiste à placer deux aiguilles de part et d’autre des ailes du nez : "La démarche se passe en cabinet, ou à domicile. La première rencontre avec la personne qui souhaite arrêter de fumer dure deux heures. Il en découle ensuite un suivi sur un mois ou plus si la personne le souhaite, car le but est d'apprendre à ne pas rechuter. Il est important d'apprendre à se connaître soi-même, détecter les situations qui pourraient à nouveau inciter à fumer et de maîtriser l'utilisation des outils qui peuvent empêcher cette rechute", explique la sophrologue.

Trois méthodes combinées pour arrêter de fumer

Delphine Vuillemard-Unternehr a commencé à pratiquer ces techniques début 2016 en partageant un cabinet le samedi avec une praticienne en Psychothérapie. Des consultants lui ont alors demandé si elle pouvait les aider pour l’arrêt du tabac.

À cette même période, elle exerçait déjà deux techniques : la sophrologie "pour maîtriser le stress qui pouvait être ressenti dans le cadre d’un sevrage tabagique" et l’EFT (Emotional Freedom Technique – Technique de libération des émotions) pour couper les envies psychologiques de fumer. "Il me manquait alors un outil nécessaire pour résoudre le problème purement dit du manque physique (effets dus au manque de nicotine et additifs de la cigarette). J’ai alors entrepris une formation à la méthode CHIAPI en acupression et en stimulation au laser doux", explique-t-elle.

Aujourd’hui, je réalise un accompagnement complet et personnalisé pour le sevrage tabagique avec les trois méthodes complémentaires que sont la Sophrologie, l'EFT et la Méthode Chiapi.

