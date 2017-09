BesAC : une bonne mise en confiance

Mis à part le match programmé en entrée de préparation le 8 août dernier, jamais le BesAC n’aura pu depuis présenter une équipe au complet. La faute à des blessures passagères ou plus longues. Ainsi, une nouvelle fois, saamedi après-midi, contre le BC Boncourt, l’équipe de Nicolas Faure était-elle privée de deux joueurs du cinq majeur, Jaouad Dahbi toujours en délicatesse avec un genou et son meneur titulaire, Benjamin John qui soigne un problème musculaire.

Malgré tout, une fois encore, le BesAC a su non seulement surmonter ses problèmes et mener la vie dure à l’une des meilleures équipes professionnelles du championnat suisse de Pro A, mais aussi inscrire une nouvelle victoire au bilan de la préparation. Bon pour la confiance. Qui s’en plaindra ?

Tout ne fut pas simple dans cette rencontre qui voyait le BesAC mené de dix longueurs à la mi-temps (28-38). Mais, derrière son intérieur lituanien Henrikas Vorotnikovas et son extérieur serbe, Nemanja Stankovic, la formation bisontine relevait la tête et s’octroyait les deux derniers quart-temps (26-14 et 20-18). Suffisamment pour signer la victoire finale, avec un différentiel de 4 points (74-70).

Bien évidemment, on ne tirera pas de conclusions hâtives, ni sur ce match, ni sur la campagne de préparation du BesAC. Mais on peut affirmer qu’il y a de la qualité dans cette équipe new-look, de l’envie, de l’intensité et un collectif pas encore abouti mais qui a déjà bien travaillé. Autant de capacités, de vertus qui vont très vite passer au révélateur du championnat de Nationale 2, Poule A.

En effet, le début de la saison, c’est dès samedi prochain 9 septembre, avec un déplacement au Puy en Velay. Avec l’espoir que le BesAC pourra disputer ce premier match de championnat avec un effectif le plus complet possible.

Les marqueurs