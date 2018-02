"Chacune et chacun est invité à amener ses CV et lettres de motivation" (le Syndicat CGT des Cheminot)

L’initiative vise à recenser un maximum de candidature, de recueillir des CV et des lettres de motivations, de les porter à la direction de l’entreprise "en s’assurant de la bonne prise en compte à postériori, par l’entreprise", est-il précisé.

Pourquoi une telle initiative ?

Selon le syndicat CGT des Cheminot, le service rendu aux usagers de l’entreprise SNCF : " SNCF se dégrade continuellement depuis de nombreuses années : abandon du trafic FRET, fermeture de guichets, suppression de train, défaut d’entretien des infrastructures et du matériel, usagers abandonnés dans les gares et dans les trains, … les conséquences de la déshumanisation des gares et des trains rythment le quotidien des usagers".

Un "manque de personnel"

"Au cours des prochaines années, ce sont près de 40 000 cheminots qui devraient faire valoir leurs droits à la retraite", mentionne le syndicat. "Ces dysfonctionnements récurrents, dénoncés depuis de nombreuses années par le syndicat CGT des cheminots de Besançon, sans que la Région politique Bourgogne-Franche Comté, autorité organisatrice des transports, et la direction de l’entreprise SNCF n’en assument les conséquences, résultent en grande partie du manque de personnel au sein de l’entreprise public".

Par ailleurs, le syndicat rapporte : "selon la direction de l’entreprise, les difficultés de recrutement résultent du peu de candidature reçue, le recours à l’intérim étant selon elle l’unique réponse à la satisfaction des besoins".

Pour le syndicat CGT des cheminots du site ferroviaire de Besançon, le recours à l’intérim est devenu une "variable d’ajustement" pour faire face à la charge de travail et "ne répond pas" à la nécessité de développer l’emploi de cheminot au Statut "pour garantir la régularité, la présence humaine, la qualité du service public et la sécurité".

