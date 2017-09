CSG, APL, emplois aidés... Une manifestation des retraités jeudi à Besançon

"Pouvoir d'achat attaqué avec l'augmentation de la Contribution social généralisée (CSG) à 8,3% qui s'ajoute à une liste déjà longue d'attaques (la Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie ou CASA de 0,3%, suppression de la demie part fiscale pour les veuves et veufs, fiscalisation de la majoration familiale et blocage des pensions depuis plus de 4 ans et maintenant l'annonce de la réduction de 5€ par mois de l'Aide personnalisée au Logement) qui visera notamment les retraités locataires et la disparition des emplois aidés", est-il énuméré dans un communiqué commun de la CGT, UCR, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, Retraités de la Fonction Publique, LSR et Ensemble & Solidaires.

"Le gouvernement prend dans la poche des plus démuni-es pour donner aux plus riches. Il faut réagir rapidement et efficacement", ajoute l'intersyndicale.