Des enseignants en logistique venus de toute l'Europe se rencontrent à Besançon

L'IUT Besançon-Vesoul et l'Université de Franche-Comté accueillent jusqu'à ce vendredi 6 octobre une trentaine d'enseignants en logistique venus de toute l'Europe pour assister à des conférences, participer à des ateliers et visiter des entreprises locales à Besançon dans le cadre de la 25ème édition de l' European Forum of Logistics Education (EFLE).