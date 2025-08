Le 5 septembre, la Région Bourgogne Franche-Comté aura un nouveau ou nouvelle président(e)

Dans quelques semaines, la Région Bourgogne Franche-Comté aura un(e) nouveau(elle) président(e) qui sera élu(e) parmi plusieurs candidat(e)s. Ce ne seront pas les habitants de la région qui voteront, seulement les 100 élu(e)s du conseil régional.

À ce jour, deux prétendants à gauche : Nicolas Sauret, maire de Joigny et 3e vice-président de la Région en charge des Finances et Jérôme Durain, sénateur de Sâone-et-Loire et président du groupe socialiste de la Région. La majorité devra choisir.

D’autres candidats d’autre partis devraient se faire connaître d’ici le 5 septembre.

Infos +