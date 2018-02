Ecole-Valentin : Les Coupons d'Alsace, une histoire de famille depuis les années 30...

L'histoire des Coupons d'Alsace commence dans les années 30. Yervant Deryeghiyan, originaire d'Arménie, s'installe à Belfort dans le Nord Franche-Comté "parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre : il a été épicier, menuisier, etc." nous raconte Rafi.

Et puis un jour, il doit vendre des chiffons puis des tissus sur les marchés. De fil en aiguille, Yervant ouvre sa première boutique "minuscule", précise Rafi avant d'ajouter : "C'est comme ça que ça a démarré."

L'histoire a continué avec les fils de Yervant, Michel (aujourd'hui décédé) et Georges. Aujourd'hui, le petit-fils, Rafi, est le gérant des Coupons d'Alsace.

Pourquoi "Les Coupons d'Alsace" ?

"A l'époque, mon grand-père n'avait pas les moyens d'acheter du tissu en rouleau, il n'achetait que des coupons", nous confie Rafi Deryeghiyan.

Pourquoi "d'Alsace" ?

Si aujourd'hui on pense à l'Alsace comme la région de la choucroute, des bretzels, des flammekueches, des petites maisons typiques, du vin blanc… Dans les années 30, cette région était symbole de l'industrie textile en France. "À l'époque, quand on parlait de tissus d'Alsace, c'était comme parler du foie gras du Périgord, un gage de qualité", souligne le gérant.

"C'est donc l'association de ces deux choses qui a donné le nom de l'enseigne", conclut-il, "même s'il est beaucoup moins significatif aujourd'hui".

Pour la déco et la mode… mais pas uniquement

Les Coupons d'Alsace propose un large choix de tissus, naturels et synthétiques, pour l'habillement et l'ameublement à tous les prix (de 3€ à 200€ le mètre). Côté haut de gamme, l'enseigne présente des tissus de grands éditeurs français tels que Pierre Frey (entreprise familiale créée en 1935).

Les Coupons d'Alsace, c'est aussi un rayon couette et oreillers, linge blanc et linge de bain. "Nous travaillons avec des entreprises françaises connues comme Drouault, Sencil, et d'autres sociétés en Alsace, en Rhône-Alpes, du sud de la France et d'autres pays en Europe", précise Rafi Deryeghiyan.

Et puisqu'on ne peut pas tricoter sans aiguille ni coudre sans fil… le magasin consacre un vaste espace à la mercerie.

Enfin, un mur entier est dédié à la tringlerie pour l'installation des décors de fenêtre aux lignes modernes et classiques.

Infos +

Grâce à l'atelier installé depuis 1964 à Montbéliard, Les Coupons d'Alsace propose encore aujourd'hui la confection sur mesure de décorations intérieures en tissus (rideaux, ameublement…). (Coordonnées dans les infos pratiques)

L'enseigne propose également à ses clients la pose de tringlerie et de rideaux à domicile.

Les Coupons d'Alsace accepte les chèques Bezac Kdo !

Infos pratiques