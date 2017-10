Émile Jeannenot représentera la Franche-Comté au concours du meilleur jeune boulanger

Ils étaient cinq candidats en lice. Six heures d'épreuve pour décrocher un ticket pour la finale nationale qui se déroulera les 21 au 23 novembre 2017 à Aurillac.

Métier de boulanger oblige, les épreuves ont commencé tôt, vers 6h30. Durant Plus de six heures, ils ont dû préparer des pains, notamment la "tradition française" mais aussi différents types de viennoiseries, des pièces décorées, etc.

Il faut être rapide, précis et concentré. Mais pas de précipitation. Il faut respecter un certain ordre, respecter les temps de pousse, et enchainer des gestes parfois très techniques. Jean-Luc Viennet, meilleur ouvrier de France, président du jury a été surpris du niveau de dextérité des cinq apprentis. "Les résultats étaient vraiment serrés".

Au final, Émile Jeannenot, apprenti chez le boulanger Frédéric Peseux de Baume-les-Dames l'emporte. Une belle émotion qu'il partage également avec Stéphane Roth (Chalezeule) chez qui il s'est également entrainé.