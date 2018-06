Fête de la musique 2018 à Besançon : déjà une centaine de concerts programmés au centre-ville

La carte interactive est mise à jour régulièrement jusqu'au jour J.

Fin des concerts à 00h45

Pour avertir d'un concert et figurer sur la carte interactive et dans le programme, vous pouvez contacter l'association Le Bastion : fete.musique.2018@besancon.fr

Carte interactive mise à jour jusqu'au 21 Juin 2018.

Liste des concerts organisés (au 15 juin 2018)

2 rue Proudhon

Salomé and the kids : 19h - 23h

style: Reprises rock des années 50 à nos jours

4 rue Gustave Courbet

MadChesteR : 18h - 21h30

style: Indie Rock

6 rue Megevand : chorales

Chorale Sirella : 16h - 17h

La chorale de l'Alouette : 17h30

Résichoeur : 18h15

SINGGRUPPE WIRRSING : 19h

Voce Vesontio : 19h45

La KIF : 20h30

La chorale de l'espoir : 21h15-22h15

77 rue des Granges

BloodyBerry : 19h00

style: Southern Rock

Simply Soul : 20h00

style: Soul, rythm'n blues

ROT8 : 21h30

style: Rock

Alliances Stylistik Rue du Palais de Justice

F'Hood : 14h45 - 15h30

style: Variété

Utaman : 15h30-16h30

style: chanson

KLS : 16h30 - 17h30

style: HIP-HOP

Velcro : 17h30 - 18h30

style: Hip-Hop/Rap Français

134F : 18h30 - 19h30

style: Hip-hop Alternatif

MinisteK : 19h30 - 20h15

style: Electro / Techno

Sl3aze : 20h15 - 21h

style: Melodic House / Techno

Doc Alien : 21h - 21h45

style: Bass House

Onmymind & Hatom : 21h45 - 22h30

style: Techno expérimental / tribe

Waw : 22h30 - 23h15

style: tribe

Frits Tek à chié : 23h15 - 0h

style: hardcore / gipsycore

Gabro : 0h00 - 0h45

style: acid mental

Arthur Marech 44 Grande Rue

Arthur Marech : 23h00 - 00h00

style: Dj Set/Electro

ASEP Promenade Granvelle

Paulette : 19h

style: live

Rekroy : 19h15

style: Dj set

Shantal : 19h45

style: live

Indigo / Sathanaelle : 20h

Levon : 20h15

style: Live

Acétate : 20h45

style: Live

Flow-er : 21h15

style: Live

Alexandrie : 21h45

style: Live

Robine : 22h15

style: Live

Miqi O. : 22h30

style: DJ set

Ep-Ktaz : 23h

style: Dj Set / Thé Chaud

Gabrielle : 23h30

style: Dj set

Back in Blues 35 rue des Granges

Back in Blues : 20h30

style: standards Blues et Rock des années 70

Bar le Mô Doubs 28 Rue de la République

Association un instant un sourire : 20h00

style: Musique et danse latino : salsa, tango, batchata...

Bien Urbain L'Arsenal Place Saint-Jacques

Festival Bien Urbain, chez Hôp Hop Hop

style: Projection de clips sélectionnés par la Maison de l'Architecture

Café Café 36 Rue Claude Pouillet

Subtile idée : 19h00-00h00

style: pop variété française

Café Morand 8 rue Morand

Trio MDN : 19h

Citadelle

La Citadelle chante : 10h-14h

Conservatoire du Grand-Besançon 1 passage des Arts

Programmation en cours...

Ecole Granvelle 8 Rue Granvelle

Programmation en cours...

Hôtel Clévans

Octuor de Violoncelles de Besançon : 18h

style: Classique

Insolito 19 avenue élisée cusenier

Theo NETS : 17h

style: électro, housse, funk, hip hop à l ancienne

R-Sensation et ACAB 152

style: électro, housse, funk, hip hop à l ancienne

Inclose

style: électro, housse, funk, hip hop à l ancienne

Kursaal

Orchestre d'Harmonie des Chaprais : 20h15

Orchestre d'Harmonie Municipal de Besançon : 21h

Les deux orchestres réunis : 21h45

La guinguette de la gare d'eau 4 avenue de la Gare d'eau

Rouge Sagan : 18h30-22h00

style: duo free rock pop - new wave

Le Bastion Place de la Révolution

Le Noise : 18h45

style: Rock

Napalm : 20h

style: Hip Hop

The Rising Sun : 21h10

style: Blues Rock

Komorebi : 22h45

style: Poèsie électro-organique

Horskh : 00h10

style: Hardelectro / indus

Le Citron Vert Place Pasteur

Née en septembre 2002, Le Citron Vert est une association loi 1901 qui a pour but la promotion et la diffusion des musiques électroniques et de toutes les expressions culturelles alternatives et non académiques dans l'Est de la France et au delà.

Birdy P : 19h

style: Warm up Intergalactic Zouc

Chaps

style: Dubstep to drum mix

INVITÉS : KULUK ET PATOCH OKUMA

style: Acid Tribe

Drumcatcher

style: Drum & Bass

MATOZ

style: Psy Break Electro

Cemtex B2B Zanet

style: Drum&Bass

Le Collectif HaikuEsplanade des Droits de l'Homme

INSTALLATION SONORES MADE IN HAIKU : 16h - 21h30

style: Jeune public

SCENE OUVERTE MAIS POETIQUE : 18h - 19h

style: Prose, vers, slam sur scène ouverte.

LE CHOEUR DU JEUDI ET LA KIFF : 19h - 19h45

style: Chorale

67 BRASS BAND: 19h50 - 20h20

style: Déambulation, Brass Band, Hip Hop

LES METAUX LOURD : 20h30 - 21h30

style: Street rock

CUMBIA PIRATA : 21h30 - 23h

style: Cumbia

ZEROLEX DJSET : 23h - 0h30

style: Jazz, Soul, Latin and Afro Music

Le Tandem16 bis Quai Vauban

Rootikal Vibes Hi-Fi : 15h - 0h45

Musique en folie Rue Moncey

Musique en folie : 18h30

style: Chant, musique, danse

Syn@ps // Le Petit Roulé19 rue du Lycée

Alias Alias : 17h - 19h30

style: folk, pop rock vintage

GSM2 : 19h30

style: Rock

Titty Twister & "Métal In Franche Comté"Square Bouchot

Promotion et développement du mouvement Hardcore Punk. Organisation de concerts, festival, label etc..

Second Day : 18h30

style: Epic Folk Metal

Outter Space : 19h45

style: Hard Rock/Metal

Out[Rage] : 21h00

style: Néo/Hardcore

Assigned Fate : 22h15

style: Métal

Swarmagedon : 23h30

style: Modern melodic death metal

Uppertone Square Saint-Amour

L'association Uppertone, basée à Besançon (25), a pour but de promouvoir et diffuser la culture musicale Jamaïcaine.

Les élèves du CAEM / Atelier Reggae : 19h

Messenger

Mauvaise Graine

Sorg inna Reggae Style

Yohann et Pierre 43 Rue Bersot

Yohann et Pierre : 20h00