Flixbus paie le trajet des électeurs pour aller voter

"Cet engouement confirme la pertinence et l’utilité de notre initiative qui est de placer la mobilité au service de l’action citoyenne, à condition de s’adresser à tous", explique Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus.

La start-up créée en Allemagne propose depuis 2013 une offre de mobilité alternative, plus écologique, à la portée de tous les budgets. Avec 120 000 liaisons quotidiennes vers plus de 1 000 destinations dans 20 pays, FlixBus dispose du 1er réseau de cars longue-distance d’Europe et a transporté plus de 60 millions de passagers depuis sa création, dont 30 millions en 2016. La 1ère ligne française a été lancé en septembre 2015. En 2016, plus de 3,3 millions de passagers ont été transportés en France sur plus 140 destinations.

#Je(re)vote

L’opération, sous l’intitulé #Je(re)vote, a également été "motivé par le fait que l’élection se déroule la veille d’un jour férié, potentiellement favorable à l’abstention". C’est pourquoi le trajet pourra être effectué entre le 6 et le 7 mai 2017, et la période de réservation pour les trajets a été élargie à 5 jours, soit du 29 avril au 3 mai 2017. Yvan Lefranc-Morin martèle "nous sommes décidés à combattre l’indécision ! Aux votants hésitants, nous souhaitons leur envoyer ce message : avec #Je(re)vote, votez et vous serez récompensé" !"

Comme pour le 1er tour, l’initiative #Je(re)vote nécessite d’accomplir un autre acte d’engagement : envoyer une photo de soi avec la carte électorale de face et devant son bureau de vote. "Nous ne sommes pas dans une action commerciale, mais dans une démarche militante ! Ce sont donc celles et ceux qui auront démontré leur engagement citoyen qui seront récompensés" précise le directeur.

Info +

Pour réserver : uniquement sur l’application gratuite pour smartphone, pour un trajet valable sur l’ensemble du réseau FlixBus en France.

Forme du remboursement : un bon du montant du trajet effectué, valable un mois.

Modalité du remboursement : envoyer à election@flixbus.fr la photo avec le numéro de réservation et depuis le même mail que celui utilisé pour la réservation du trajet.

Calendrier :