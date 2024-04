Anne Vignot invite le président de la Fédération française de cyclisme dans le projet du futur vélodrome du Grand Besançon

Suite à la finalisation d’une étude concernant un équipement sportif de dimension nationale (vélodrome, gymnase…) que Grand Besançon Métropole mène depuis 2022 en lien avec les clubs,Anne Vignot a invité le président de la fédération française de cyclisme, Michel Callot, à une rencontre afin de lui présenter ce projet et de voir comment la FFC et le comité régional, représenté par Gilles Zoppi, pourraient accompagner la communauté de commune. Ces échanges se sont tenus en présence d'Abdel Ghezali, adjointe à la maire en charge des Sports et de Gilles Ory, vice-président de GBM en charge des Sports et équipements sportifs.

”Il est convenu de poursuivre ensemble la construction de ce projet ambitieux répondant à des enjeux sportifs, de santé et sociétaux”, nous précise la maire de Besançon.