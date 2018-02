JO Skiathlon : Anouk Faivre Picond est 13e. Aurore Jean à la 23e place

Björgen, qui soufflera ses 38 bougies en mars, n'a pas été en mesure de suivre l'attaque de la Suédoise Charlotte Kalla, qui est allée décrocher à 30 ans son deuxième titre individuel après l'or de Vancouver-2010 sur 10 kilomètres, son troisième si l'on ajoute le sacre collectif des Suédoises à Sotchi-2014. Le podium est complété par la Finlandaise Krista Parmakoski.

La première Française, Anouk Faivre-Picon, s'est classée 13e à 1 minute 18 secondes. Aurore Jean s'est classée 23e et Coraline Thomas Hugue 29e.

Au palmarès honorifique des jeux Olympiques d'hiver, c'est le biathlète Ole Einar Björndalen qui, pour le moment, truste le sommet avec 13 médailles remportées, dont huit titres. Pour le moment, car Marit Björgen, qui dispute en Corée du Sud ses derniers JO, s'est un peu plus rapprochée de ce record, avec une onzième médaille (six en or, quatre en argent et une en bronze). "Je n'y ai pas pensé. Ce sont mes derniers Jeux et je devais me concentrer sur le fait de faire une belle course. Quand j'en aurai fini avec les Jeux olympiques, je pourrai regarder derrière et savourer", a estimé Björgen, modérant l'enthousiasme autour d'elle.