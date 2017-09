Journées du patrimoine à Serre les Sapins

Pour la deuxième fois, le club histoire et patrimoine de l'association La Clé organise une visite commentée du vieux village de Serre les Sapins.

Ancien ou nouveau au village, que vous soyez de Serre les Sapins ou Franois ou même de villages environnants, cette visite vous concerne. Accompagnés par des membres du club, vous pourrez porter un regard nouveau sur votre environnement. Les maisons et édifices que vous voyez au quotidien vous apparaîtront sous un autre regard en connaissant leur histoire.Vous aurez ainsi l'occasion de visiter l'église de Serre les Sapins et les bâtiments les plus significatifs du vieux village.

Nous vous donnons rendez vous dimanche 17 septembre 2017 à 14 h au parking de l'église de Serre.

La visite qui dure environ une heure trente est gratuite