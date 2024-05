Un nouveau festival gratuit et dédié à la jeunesse à Pontarlier

Du 22 au 25 mai 2024 à Pontarlier aura lieu le premier festival Couleurs Urbaines. Ce nouvel événement, proposé par la Ville de Pontarlier et ses partenaires est une rencontre et une expérience autour de l'art urbain franco-suisse pour s’initier à la culture urbaine en montagne.

La volonté de la Délégation et du Service Jeunesse, pilotés par la conseillère municipale Anne-Lise Ballyet, est de "valoriser la jeunesse qui fait vivre cette culture street, tout en la faisant découvrir au plus grand nombre au travers d'activités variées et originales (live painting, exposition, ateliers d’initiations, performances, concerts…)" explique la Ville de Pontarlier dans son communiqué.

L’objectif du festival est ainsi de permettre de découvrir l’art urbain, des artistes, associations ou encore des structure locales. Mais également de sensibiliser le public à la culture militante de l’art urbain et de l’initier avec des ateliers variés : graff, expo, customisation, danse urbaine, pochoirs, sport urbain, posca sur plot en béton… Des concerts et animations musicales variés, des stands associatifs et de prévention seront également au programme de cette première édition.

Les animations se dérouleront entre le 22 et le 25 mai en divers lieux avec comme point d'orgue le 25 mai avec le grand village associatif et les concerts dès 15h au Parc des Ouillons.