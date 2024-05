UTBM : 50 heures pour créer un court-métrage lors du festival Film d’un jour

Ce festival du film étudiant, organisé par les étudiants de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, a vu ses 18 premières éditions réunir plus de 1.000 étudiants venant d’universités, de grandes écoles, et d’écoles de cinéma de toute la France pour relever un défi unique : scénariser, tourner et monter un court-métrage en 50 heures.

Pour cette édition 2024, huit équipes, venues de Paris, Nantes et Toulouse, mettront leurs connaissances à rude épreuve et s’affronteront dans le but d’obtenir la meilleure distinction possible.

La cérémonie d’ouverture du festival aura lieu le jeudi 9 mai à 11h au campus de Sevenans. Le vendredi 10 et le samedi 11 mai seront consacrés à la scénarisation, aux tournages et aux montages des courts métrages dans les rues de Montbéliard et Belfort.

Le festival proposera deux événements gratuits et ouverts au public à savoir la diffusion du film The Truman Show de Peter Weir avec Jim Carrey en plein air au parc du Près-la-rose de Montbéliard le vendredi 11 mai à 20h30. Puis, la cérémonie de clôture de cette 19e édition le samedi 11 mai à 20h aux Bains-Douches à Montbéliard au cours de laquelle les films produits seront diffusés avant la traditionnelle remise des prix.

Le jury pro

Thiery Vigneron : directeur de production

Arthur Marché : réalisateur

Madeleine Mainier : comédienne

Les 8 équipes 2024