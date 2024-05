Humour, concerts, drag show, queer mess… Le festival Love for all revient secouer Besançon

Du dimanche 19 mai au dimanche 9 juin 2024, l'association Le Cercle investit plusieurs lieux culturels et phares de la ville de Besançon dans le cadre de son festival queer et festif Love For All, ode à la liberté du corps et de l’esprit, avec un vaste programme.

Clubbing, humour, concert, scène ouverte, drag show et mariages sauvages, lipsync challenge : c’est ce qui attend les dans les prochaines semaines à Besançon.

”L'occasion pour nous de continuer notre rôle de lubrifiant social et de participer à notre échelle à l'acceptation et à l'intégration des personnes LGBTQIA+ dans notre Ville de Besançon”, souligne Le Cercle. "Une manière d'exister à notre façon : tout en lumière pour briller aux couleurs de nos différences. Celles que beaucoup essayent de faire taire dans le monde entier”, évoque Corentin Chaduiron Germaneau, directeur artistique du festival.

Moon et Lou Trotignon en têtes d’affiche

Cette 6ème édition se veut grandiose en réunissant des artistes de renom comme la drag queen

Moon issue de l’émission Drag Race produite par France Télévisions et Lou Trotignon le 21 mai au Scénacle, étoile montante de l’humour, habitué des cartons d’audiences sur les réseaux sociaux, premier humoriste français à consacrer un spectacle sur la transidentité.

En résumé, plus d’une vingtaine d’artistes engagé(e)s, amateur(e)s également, venu(e)s d’ici et d’ailleurs et réuni(e)s autour d’un même message : ”être et aimer qui l'on veut”.

Les artistes locaux à suivre

Parmi les nombreux et nombreuses artistes au programme de Love for all, celles et ceux de la région ne seront pas en reste avec notamment, lors de la grande Queer Mess le 19 mai à La Rodia : Eden Worth pour un concert pop, une performance de la drag queen Frizzia ou encore Chipo, rappeur à perruque.

Les mariages sauvages !

Créés en 2023 à l’occasion des 10 ans du mariage pour tous, Les Mariages Sauvages reviennent avec son arche toute pimpante, fleurie à foison et quelques goodies pour unir celles et ceux qui le souhaitent… en compagnie d’artistes queers, de vos témoins et d’un public prêt à dégainer les pétales de rose.

Samedi 18 mai après la Marche militante au parc de la Gare d’Eau

Dimanche 19 mai à La Rodia par Moon et Freezia (uniquement réservé aux détenteur.ices. d’un billet pour l’évènement

Dimanche 9 juin : Lieu secret

Un concours de playback au Bastion

Le 23 mai au Bastion, le festival organise un concours de playback, le Lipsync Challenge. Objectif : le temps d’un soir, des inconnu(e)s passeront de l’ombre à la lumière juste pour le fun. Huit participant(e)s s’affronteront d’abord en solo lors de deux manches, puis l’un(e)s contre l’autre pour la finale. Un jury composé de professionnel(le)s de la culture et du spectacle sera présent et le public pourra voter.

Infos pratiques