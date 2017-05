Le festival Saônorité débarque avec une programmation éclectique...

MaCommune.info : Quel est l'histoire du festival ?

Raphaël Lazzeroni : "Historiquement l'Amicale organisait un événement pour la fête de la musique. Lorsque les responsables de cette activité ont cessé de le faire, j'ai décidé d'occuper ce vide. J'ai trouvé des ami(e)s qui étaient prêts à me suivre et nous nous sommes lancés dans l'aventure sous l'égide de l'Amicale. Après avoir trouvé une identité (nom, logo, philosophie) nous nous sommes investis dans la première édition au centre du village. Quelques 600 personnes ont répondu présents. Nous avons alors senti que le concept gratuit et familial fonctionnait".

"Dès 2013 nous avons migré vers l'espace du marais qui nous permettait de voir les choses en plus grand : deux scènes, huit concerts et un espace étendu pour accueillir le public. Environ 1.200 personnes étaient présentes. Les années suivantes, même concept avec également la participation de l'école de musique du plateau qui permet, encore aujourd'hui, à une centaine d'élèves de se produire sur la scène du Poulailler, avec une fréquentation toujours en hausse (3000 personnes environ en 2015)".

"La programmation est très éclectique et permet de découvrir des talents locaux et nationaux. Plus de 40 groupes se sont déjà produits avec une fierté particulière, celle d'avoir programmé "Last Train" puisqu'il n'est pas rare de les voir à la télévision".

Quelles sont les mesures de sécurité mises en place cette année ? Qu'est-ce qui change ?

"La préfecture, avec les événements récents (Nice, Paris), nous impose une fouille à l'entrée. Nous sommes donc contraints de fermer le site afin de mettre en place un filtrage. Nous mettons également en place un poste de sécurité comme chaque année".

Quelle est la programmation du festival 2017 ?

Huit concerts gratuits sont prévus avec les artistes et groupes : Ashtray, Lily Riposte,Alfred Massaï, Black Bottle, Hi Levelz, Gunwood, Opsa Dehëli, Sorg. Il est possible de consulter la programmation sur https://issuu.com/lagirafe/docs/programme_saonorites_2017 et sur www.saonorites.com."

Comment l'association arrive à faire vivre le festival ?

"Notre principal levier est la fréquentation lors du festival car nos uniques recettes du jour-J sont la buvette et la restauration". "Nous allons aussi chercher des fonds publics et privés, sans qui rien ne serait possible. Il y a une réelle fidélité chez nos partenaires privés et nous leur en sommes reconnaissants".

"Notre événement reste un événement artisanal monté par des amateurs bénévoles qui ont de l'énergie à mettre au service de cette belle cause. Le public apprécie énormément la démarche de la gratuité et nous le rend bien. Beaucoup de messages de sympathie, de soutien et de félicitations nous reviennent . C'est notre carburant pour arriver à soulever des montagnes, car c'est n'est pas une sinécure de se lancer dans un projet comme le notre".

Le Festival en quelques chiffres :

cinq intermittents du spectacle

une centaine de bénévole

12 membres bénévoles au comité d'organisation

un salarié

tous les artistes sont rémunérés

Infos +