Le Musée des Maisons comtoises commence sa saison en avril

Jusqu'au 7 juillet 2018, le musée donnera à voir à ses visiteurs la troisième édition de l'exposition "Paper is not dead", qui réunira une quarantaine d'artistes. Puis, des des animations "enrichiront chaque jour la visite" autour de l'architecture rurale des 17e, 18e et 19e siècles : jeux de pistes, expositions permanentes, ateliers pratiques, cours de cuisine, stages thématiques (sur la chaux, le papier, etc...)

Le musée donne également rendez-vous aux visiteurs les 2 et 3 juin pour célébrer ses trente ans d'ouverture au public.

Le restaurant du musée, L'arrosoire, ouvrir quant à lui le 1er mai et ce chaque jour jusqu'au 30 septembre.

Infos +