Le Parti Socialiste de Pontarlier-Levier Morteau-Le Russey donne ses consignes de vote

"Les sections du Parti Socialiste (PS) du Haut-Doubs avait fait le choix de ne pas présenter de candidat aux élections législatives dans la 5ème circonscription du Doubs et n’avait pas donné d’indication de vote pour le premier tour.

Suite aux résultats de dimanche les sections locales du PS appellent les électeurs de gauche à soutenir Sylvie Le Hir candidate de La République En Marche.

Ce soutien ne nous empêchera pas d’être vigilants aux mesures qui seront prises au niveau national et qui ne nous sembleront pas correspondre aux valeurs de justice sociale, de solidarité, et d'égalité que nous défendons et que nous continuerons à défendre car notre pays a besoin de Gauche" .

(Communiqué)