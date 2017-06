Les Caves de la Butte mettent la pression… en bouteille !

C'est un outil qui révolutionne la bière pression à emporter en bouteilles : les Caves de la Butte peuvent délivrer de la bière sortie du fût (qualité pression) et la mettre en bouteille jusqu'à 2,5 litres sans production de mousse tout en gardant sa fraîcheur pour une consommation de 3 à 5 jours.

"Les levures sont encore actives, la bière est à l'état brut, ce qui est meilleur"

"C'est un système qui n'est pas connu dans la région, mais moi j'y crois", nous confie Matthieu Feuvrier, directeur des Caves de la Butte et d'expliquer : "Il permet de commercialiser des bières qui ne sont généralement pas vendues en bouteille. De plus, on va proposer une bière qualité pression, c'est-à-dire que les levures sont encore actives, la bière est à l'état brut, ce qui est meilleur. Elle n’est pas pasteurisé comme le sont généralement les bières en bouteilles". Enfin, "j'y crois aussi parce que la reprise des emballages bouteilles devrait se développer comme en Allemagne par exemple et j'y crois aussi parce que cela participe à la préservation de l'environnement", indique-t-il.

Comment procède-t-on ?

Les clients viennent tout simplement avec leurs bouteilles vides et propres en magasin et choisissent la bière de leur choix. Ce mois de juin, deux bières seront proposées :

St Feuillien Saison 6°, blonde, belge, aux saveurs agrumes et épicées

6°, blonde, belge, aux saveurs agrumes et épicées Vedett Extra White 4,7°, blanche, belge, aux saveurs de malt, d'agrumes, de levure et d'épices

"Chaque mois, on proposera de nouveaux choix au gré des envies de nos clients, de la demande… C'est la clientèle qui décide", souligne Matthieu Feuvrier, "et si ça fonctionne bien, on pourra proposer jusqu'à six bières différentes chaque mois".

Les Caves de la Butte comptent plus de 150 bières en fût, y compris des bières dites "introuvables" dans la grande distribution.

Dégustations, découvertes et ventes aux Caves de la Butte les 9 et 10 juin

Vendredi 9 et samedi 10 juin, les Caves de la Butte organisent une dégustation de sa sélection de rosés pour cet été. Ce sera également l'occasion de découvrir la Brasserie du Triangle d'Or à Poligny. Enfin, ces journées marqueront le lancement du nouveau système de bière pression en bouteille… Alors à vos bouteilles !

