Les Républicains : Laurent Wauquiez en visite officielle dans le Doubs

Le candidat fera une visite d'entreprise sur les terres d'Annie Genevard, députée du Doubs, dans le secteur d'Orchamps-Vennes à 17 heures, puis il tiendra une réunion publique à Miserey Salines, à la salle polyvalente à 19 h 30.

Au cours de ce rendez-vous, Laurent Wauquiez abordera de nombreux sujets, dont l’organisation et la stratégie du mouvement, l’actualité politique, sa vision et son projet pour l’avenir, etc.

