Manifestation contre les 80 km/h : c’est au gouvernement, et non à la Haute-Saône, de faire marche arrière !

La conseillère départementale de Haute-Saône du canton de Vesoul-Est, Marie Dominique Aubry, a décidé de prendre les rênes de la mobilisation et milite pour une la mise à 2x2 voies des RN 19 et 57 pour plus de sécurité. "Je ne peux me résoudre à une telle mesure, qui confond vitesse et précipitation, et qui a été adoptée après une expérimentation opaque : ses seuls résultats connus, rapportés par les associations d’automobilistes, laissent en effet penser qu’elle a, dans le meilleur des cas, été tout sauf concluante !" explique-t-elle.

Ce n’est pas d’une contrainte réglementaire de plus que la Haute-Saône a besoin. Mais d’une infrastructure routière digne de ce nom

"Dans notre département, s’il fallait rapporter le test mené pendant deux ans, à ses conséquences sur la mortalité routière, comment faire croire que le passage à 80 km/h serait un progrès en matière de sécurité alors que sur la seule année 2017, le nombre de tués a presque triplé sur nos routes, lesquelles sont toujours les grandes oubliées des plans Etat-Région".