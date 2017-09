Météo : entre averses et éclaircies ce week-end...

Samedi 9 septembre

Les températures seront comprises entre 14 et 18 °C pour Besançon, Lons-le-Saunier et Vesoul. Belfort perdra un degré par rapport aux autres villes. Les averses persisteront toute la journée sur la région avec quelques orages à Vesoul entre 14h et 17h.

Dimanche 10 septembre

Le soleil reviendra timidement sur la Franche-Comté avec quelques éclaircies. Les températures seront comprises entre 9 et 19°C pour Belfort, Lons-le-Saunier, Vesoul et Besançon.

(Source Météo France)