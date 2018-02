"Moscou-Paris" : une vague de froid qui n'épargnera pas la Franche-Comté…

Dans certaines régions françaises, les températures ressenties pourraient atteindre les -25°C ! Même si le soleil devrait être au rendez-vous sur l'hexagone, il sera difficile de profiter des terrasses, même avec un bonnet chaud et de bonne bottes...

En Franche-Comté, si les températures devraient rester stables jusqu'à la fin de la semaine, dès lundi, nous perdrons quelques degrés, en particulier sur les reliefs.

Mardi 27 février, jour qui devrait être le plus froid, il fera -3°C à Besançon, Lons-le-Saunier et Dole, -4°C à Vesoul et Saint Claude, -5°C à Belfort et Montbéliard, -7°C à Morteau, Pontarlier et Ornans, -8°C à Saint-Laurent-en-Grandvaux. À Mouthe, -12°C sont annoncés.

Du côté des températures ressenties, elles oscilleront entre -9° et -12°C.

(Source : Météo France)