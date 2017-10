Ouragan en Irlande : une Franc-Comtoise confinée à Galway

"Je n'ai pas pu me rendre à Cork. Un communiqué est tombé hier en fin d'après-midi pour annoncer que la compagnie publique bus Eirann, les opérateurs de transport privé et tous les bus inter-villes étaient annulés", explique Anny-Emmanuelle. "Les commerces sont fermés et nous sommes priés de rester chez nous. Sur les réseaux sociaux, il a été demandé aux employés de confirmer qu’ils avaient reçu l’avis de clôture des établissements et qu’ils étaient priés de rester cloitrés chez eux", nous précise-t-elle..

Un pic à venir...

"A Galway, tout est encore calme mais nous attendons un pic en fin d'après-midi", précise Anny-Emmanuelle. "Tous les commerces sont fermés par mesure de sécurité". Ce n'est pas le même scénario à Cork qui compterait 210 000 foyers dépourvus d'électricité (13h30 heure irlandaise). "Des numéros d’urgence ont été donnés et les résidents s’inquiètent déjà de possibles coupures d'électricité. Ce matin quelques personnes s’aventurant au dehors pour trouver des réchauds à gaz de secours de type camping ou des vivres ne nécessitant pas d’être chauffées".