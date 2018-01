Pluie et inondations : le Doubs placé en vigilance orange

Cet épisode de fortes pluies conjugué à la fonte de la neige demande une vigilance particulière. Sur les dernières 24 heures, il est déjà tombé entre 20 et 40mm sur le massif du Jura et ses plateaux.

Ce dimanche matin, les pluies sont faibles et intermittentes sur le département du Doubs, mais dès le milieu de journée, les précipitations se feront plus continues et persisteront tout l'après-midi et la nuit prochaine. Cet après-midi, la limite pluie-neige se situe autour de 800m, mais en soirée c'est la pluie qui s'imposera à toute altitude, puis il continuera à pleuvoir toute la journée de lundi également à toute altitude.

70 à 100mm sur le massif du Jura et ses plateaux

Les cumuls de pluie en 48 heures, englobant les précipitations de dimanche et de lundi, sont très importants, de l’ordre de 70 à 100mm sur le massif du Jura et ses plateaux, ponctuellement plus, et de 30 à 50mm en plaine.

Par ailleurs, le service de prévision des crues maintient le Doubs, la Savoureuse, l'Allan et l'Ognon en amont de la Linotte en vigilance jaune pour un risque de crue.

Le manteau neigeux fond partiellement en montagne

Les précipitations significatives de cette nuit, avec de la pluie en dessous de 1000m ont arrosé tous les cours d'eau. Les niveaux vont progressivement se stabiliser au cours de la journée. Cependant, les pluies attendues à partir de cet après-midi, la nuit prochaine et dans la journée de lundi feront repartir les niveaux à la hausse. Ce nouvel épisode sera particulièrement à surveiller car, en raison d’un fort redoux en montagne et du vent attendu, le manteau neigeux fond partiellement en montagne ajoutant de l'eau d'écoulement aux précipitations, ce qui pourrait donc entraîner une hausse significative des niveaux des cours d’eau.

Vous pouvez vous tenir informé de l’évolution de l’événement en consultant les sites Internet www.meteofrance.com, www.vigicrues.gouv.fr et www.doubs.gouv.fr.

Conséquences possibles : Précipitations – Orange

De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.

Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.

Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.

Risque de débordement des réseaux d'assainissement.

Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».

Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Conseils de Comportement :