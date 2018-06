Policiers pris pour cible à Besançon : cela 'doit être puni avec la plus grande fermeté', selon J. Grosperrin

"Après les policiers, municipaux et nationaux, les pompiers, ce sont deux ASVP qui ont été pris pour cible par des individus irresponsables au volant de leur voiture sur un parking de Besançon. Ce type de comportement est révoltant, irresponsable et inacceptable, il doit être puni avec la plus grande fermeté.

J’apporte mon soutien aux deux agents qui ont été touchés dans leur intégrité physique et psychologique. Je salue l’action des policiers municipaux qui a permis d’appréhender les agresseurs, aidés en cela par le réseau de vidéosurveillance, qui s’est montré très efficace. Une nouvelle fois, c’est la sécurité des personnels qui représentent l’autorité qui est mise à mal. Au-delà des insultes et agressions verbales qui sont devenues presque banales, les actes de violence ne font que se répéter à l’encontre des agents en uniforme.

Je souhaite que le Maire de Besançon fasse valoir auprès de la justice «la défense des intérêts de la ville» et celle de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions".

Communiqué du sénateur du Doubs Jacques Grosperrin