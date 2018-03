"Pour une autre politique d'accueil des étranger-es, migrant-es, réfugié-es…" par le Collectif de Défense des droits et libertés des étrangers

Pour que le droit d'asile ne soit pas qu'un mot creux bafoué à chaque instant par les États, les administrations, les autorités départementales et communales

Pour que les demandeurs d'asile arrivés jusqu'à nous reçoivent, ailleurs et ici, un accueil digne par le respect de tous leurs droits

Pour que cesse la chasse aux étrangers et que cessent les expulsions massives

Pour que la solidarité ne devienne pas un délit mais un devoir, des femmes et des hommes, de tous âges et de toutes conditions, se mobilisent : nous sommes d'ailleurs et d'ici, nous aussi.

Partout où ils se déplacent à l'étranger, nos hommes d'Etat citent la Convention de Genève sur la protection des réfugiés et des apatrides, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme sur ''le droit à chercher asile et à bénéficier de l'asile'' (article 14) et affirment que la France doit rester la terre d'accueil qui a fait sa réputation internationale.

A l'intérieur des frontières nationales, le discours du ministre de l'Intérieur, G. Collomb, ne s'embarrasse pas de ces précautions oratoires : de plus en plus nettement, ses propos et surtout ses circulaires aux Préfets traduisent une tout autre ligne politique, celle du déni des droits, de la chasse à l'étranger ''irrégulier'', de la politique du chiffre, quel que soit le prix humain à payer.

Et dans les faits, les actes, sur le terrain des ''territoires'', partout, cette politique du rejet, de la traque, de la non-reconnaissance des droits (enregistrement rapide du dossier d'asile, hébergement d'urgence, prise en charge immédiate sur le plan social, médical, psychologique, scolaire...) est à l'oeuvre.

Ce n'est plus seulement dans les dunes et le port de Calais, sur les trottoirs du quartier de La Chapelle à Paris, dans la vallée frontalière de La Roya, près de Nice, que les migrants par milliers se heurtent aux murs, aux barbelés, aux grillages, aux barrages policiers.

C'est partout. Ailleurs et ici. Même ici.

Ici, pas encore de mur apparent, de grilles érigées, de signes ostensibles que l'étranger n'est pas le bienvenu, qu'il n'y a pas de place pour lui, qu'on ne veut pas lui en trouver une.

Mais des campements pour tenter de se mettre à l'abri des intempéries...tout autant que des contrôles policiers... Des campements visibles, comme à Chamars, sous le corps-de-garde, en ''plein air'', et des beaucoup plus discrets, sous les ombrages du parking d'Isenbart.

Depuis la montée des eaux fluviales de mi-novembre, le campement d'Isenbart a dû être déplacé au parking d'Arènes, sous les arcades. Un peu moins humide, un peu plus à l'abri du vent et des averses.

Qui ''vit'' là ? Des familles demandeuses d'asile, en provenance d'Albanie, de Bosnie, du Kosovo, de Macédoine. Des pays que l’État français déclare ''sûrs''...

Pendant combien de temps ? Cela peut durer jusqu'à deux mois, jusqu'à ce qu'enfin, la Préfecture décide de les héberger et de les prendre en charge, a minima.

Comment survivent-elles sous la tente ? Pour une grande part, grâce à la solidarité des citoyen-ne-s et des associations humanitaires qui leur fournissent nourriture, tentes, couvertures, couches, accueil de jour au ''Bol d’Air'', ouvert par le Collectif Solmiré dans un ancien restaurant inoccupé.