Séjour insolite : une chambre d'hôtes au château de Cordiron

maCommune.info : Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet ?

Pascal Schultz : "Pour faire vivre ce monument et apporter des ressources complémentaires pouvant contribuer au financement des projets de restauration".

mC : Le château a-t-il une histoire particulière ?

Pascal Schultz : "Oui, c'est une ancienne forteresse médiévale modifiée et agrandie au XVIe siècle. Le donjon avait été construit au XIIIe siècle sur l'ancienne route allant de Besançon à Dijon, ainsi les premiers barons de Cordiron percevaient une sorte de péage, un octroi, sur les voyageurs".

mC : Combien de chambres d'hôte compte le château ?

Pascal Schultz : "J'ai ouvert un petit appartement d'hôtes et de charme pour deux personnes, idéal pour un couple qui veut se ressourcer. Cet appartement d'hôte est constitué d'une chambre, une salle de bain et une pièce pour prendre les repas. Le jardin est libre d'accès, un espace y est réservé aux hôtes, pour prendre le petit-déjeuner au soleil, se reposer et bronzer au calme".

mC : Combien de temps cela vous prend-il en plus de votre poste en tant que Chef de projets Attractivité et Rayonnement à la Ville de Besançon ?

Pascal Schultz : "Quelques heures en soirée lors des changements successifs d'hôtes s'il y a enchaînement d'un jour à l'autre, sinon quelques heures le week-end, notamment le dimanche après-midi après les départs. J'essaie aussi de faire la promotion de l'activité via les réseaux sociaux et avec l'aide de l'Office de Tourisme de Marnay".



Sur l'entretien du château...



mC : Est-ce difficile de garder un château comme celui-ci en bon état ?



Pascal Schultz : "C'est un engagement du quotidien, il faut être motivé et même passionné sinon on se décourage vite, je pense. J'aime le patrimoine et contribuer à le préserver pour les générations futures me fait avancer !"

mC : Faites-vous souvent des travaux ?

Pascal Schultz : "Oui, de nombreux travaux ont déjà été effectués, notamment sur le donjon médiéval qui est maintenant sauvé. Cette année, au printemps, nous allons faire restaurer par un artisan du patrimoine et de la taille de pierres les deux cheminées gothiques du donjon, c'est un investissement très lourd, nous sommes toujours à la recherche de financement complémentaire, notamment via l'association que nous avons créé et par le mécénat.

mC : Percevez-vous des aides pour ces travaux ?

Pascal Schultz : "Les travaux de cette année sur les deux cheminées gothiques du donjon représentent un budget de 36 000 euros. Le château est monument historique et donc je perçois selon les dossiers de 20 à 30 % de subventions de la part de l'Etat (DRAC Bourgogne-Franche-Comté), il faut donc trouver le financement du reste soit pour cette fois-ci environ 25 000 euros".

Info +