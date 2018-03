Un nouveau millésime Poulsard à la fruitière vinicole d'Arbois

Les Vignerons de la Fruitière Vinicole d’Arbois vous proposent cette cuvée "spéciale, réalisée avec les plus beaux raisins de Poulsard et vinifiée délicatement, sans sulfites."

Cette façon de faire le vin "lui donne un côté terroir très affirmé, et fait ressortir le fruité et la complexité du cépage". La Cuvée "Love Poulsard" est un "vin authentique et charmeur, un hommage à un cépage dont la finesse n’a d’égal que son originalité."

A déguster entre 16 et 18°C avec de la charcuterie, des grillades, un barbecue, ou pour lui-même à l’apéritif entre amis.

