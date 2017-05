Veranda Rideau chez Moyse 3D Besançon !

Véranda Rideau, plus de 40 ans de savoir-faire dans l’aluminium

Comme le groupe Moyse, Véranda Rideau est une entreprise familiale. La société Rideau a été créée par Mr Gustave Rideau et son épouse en 1975. Ils fabriquent alors des abris de jardin, conçoivent et posent des portes et fenêtres, puis en 1982 créent leur toute première véranda. Au fil des années, la société Rideau est devenue un groupe connu et reconnu dans le travail de l’aluminium, un groupe qui a aussi su se diversifier dans la fabrication d’abris de piscine, d’abris de terrasse et de mobil-homes.

Pour se développer en dehors de sa Vendée natale, le groupe Gustave Rideau a choisi en 2012 de développer un réseau de concessionnaires. Moyse 3D a intégré ce réseau fin 2016.

Côté qualité produits, Véranda Rideau s’est dotée d’un banc d’essai testant les vérandas version grandeur nature. La jonction façade/toiture est en effet éprouvée telle qu’elle serait mise en œuvre sur les chantiers. Des machines testent les volets roulants en déclenchant une montée/descente toutes les 5 minutes. Une autre arrose, voire immerge les vitrages de façon à prévenir des infiltrations. Depuis 2009, grâce à cette rigueur, Véranda Rideau est certifiée Qualibat, un label qui récompense l’entreprise pour sa qualité de fabrication et de pose. Les profils aluminium sont qualifiés Qualicoat (atteste la qualité du thermo laquage) et Qualimarine(assure la pérennité de l’aluminium) et les vitrages sont certifiés Cékal.

La bicoloration des aluminiums est un autre point fort de Véranda Rideau. Elle permet de bénéficier d’une véranda avec une couleur intérieure différente de l’extérieur.

Véranda Rideau en chiffres

600 collaborateurs,

Plus de 6000 vérandas installées en France par an

Près de 80 Espaces Conseil repartis sur l’ensemble du territoire français,

2 000 tonnes d’aluminium et 150 000 m² de vitrage transformés par an,

71 emplois créés entre 2010 et 2013,

Un site de production à La Roche/Yon en Vendée de 22 000 m² de surface de production, unique en Europe.

Infos pratiques :