Ancien conservatoire de Besançon : une page se tourne…

La journée était idéale. Sous un soleil radieux, les Bisontins sont venus en nombre ce samedi 24 mars 2018 aux portes ouvertes de l'ancien conservatoire organisées avant le début du chantier par le groupe immobiliser bisontin SMCI. "À travers les témoignages que nous avons reçus, après cette journée où de nombreux Bisontins sont venus redécouvrir des lieux où ils ont vécu des moments parfois intenses lors des auditions, ce n'est pas sans une certaine émotion que j'ai refermé ce samedi soir les portes de ce bâtiment qui, je m'en suis rendu vraiment compte aujourd'hui était si cher aux habitants…" explique le Président du groupe SCMCI Fabrice Jeannot. "Près de 2.000 personnes – dont 400 pour les visites guidées d'une demi-heure que nous proposions, ont fait le déplacement : des familles venues avec leurs enfants pour les expliquer, des personnalités venues à tire personnel. "

De nombreuses personnalités : des députés à …. Ecco !

Dans une ambiance détendue et bon enfant, les groupes ont pu déambuler le long des couloirs pour redécouvrir les salles d'audition, les anciens greniers à blé, la salle de solfège, les escaliers, et. Moment d'émotions lorsque Michel Lab, conseiller aux études et professeur de formation musicale a redécouvert sa salle d'enseignement. Dans un des placards, une photo de l'époque retrouvée avec des jeunes des années 70 – 80. "Aujourd'hui, il n'y a plus de trace à l'exception de cette photo, qui par hasard était dans ma salle de cours et qui représente la musique…"

L'histoire du lieu est souvent intimement liée à celle des habitants qui ont vécu des moments forts en ces lieux. Certains à la fin de la visite, ont demandé à repartir avec le nom d'une salle qui leur était chère. "C'est vraiment agréable de redécouvrir ces lieux avant la nouvelle vie de ce bâtiment. Cela permet aussi de redécouvrir son histoire" explique un visiteur entre deux salles lors d'une visite guidée. "C'est aussi une partie de ma vie qui s'est déroulée entre ses murs. C'est vraiment une belle initiative d'avoir rouvert ce lieu pour une journée et j'en remercie sincèrement les organisateurs…"

De nombreux politiques, le maire de Besançon, les députés Alauzet et Bessot Ballot, la présidente de Région, se sont déplacés à titre privé. Parmi les visiteurs on a pu également apercevoir Jade, alias Ecco de l'émission The Voice , qui vient d'être choisie par Pasacal Obispo pour poursuivre l'aventure. La lycéenne de 16 ans a commencé ses gammes ici au conservatoire. "C'est plein de souvenirs ici avec les classes "Cham" (classe à horaire aménagé musique), j'ai commencé la musique et le piano ici. Je me souviens surtout des auditions dans la salle en bas… et je me suis toujours dit que même si on a un très beau conservatoire à la cité des arts le long du Doubs, celui-ci garde tout son charme. C'est pour cela que je voulais le revoir…" Et il devrait le conserver avec un nouveau projet dans le respect de l'histoire du lieu.

