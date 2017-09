Vivez les Journées européennes du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté !

Comme tous les ans, la Région, la Communauté d’agglomération du Grand Besançon, le Conservatoire à rayonnement régional et le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) ont décidé de s’associer pour communiquer ensemble sur les animations mises en place dans les différents sites à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Les deux sites de Besançon et de Dijon seront ouverts au public, les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13 h 00 à 18 h 30.

Au programme : découverte de l’Hôtel de Région, visites & expositions

A Besançon :

Le public pourra découvrir toutes les demi-heures à l'Hôtel de Région :

les vestiges archéologiques avec la découverte de la mosaïque par un guide de l’office du tourisme

la salle Edgar Faure

les salons de l’Hôtel Grammont où le public sera accueilli par un guide de l’office du tourisme et dans la limite des horaires indiqués ci-dessous, et pourront aussi se promener librement sur l’esplanade.

Dans la salle Victor Hugo sera présentée une exposition sur le patrimoine industriel. Le territoire franc-comtois est riche en patrimoine industriel : sites et paysages, architectures et objets, savoir-faire… Aujourd’hui, à l’heure où de nombreuses usines font l’objet de reconversion, cette exposition photographique présente certains aspects et des lieux caractéristiques, emblématiques, insolites de ce patrimoine étudié ces dernières années par le service inventaire et patrimoine. L’exposition est destinée à circuler et à être présentée dans les musées ou sites régionaux en lien avec ce thème.

A Dijon :

Deux agents de la communication et un chercheur du service Patrimoine et Inventaire serviront de guides aux visiteurs. Ils pourront découvrir la salle des séances, le foyer, la galerie ainsi que les extérieurs du bâtiment et les jardins du département.

Galerie François Mitterrand, sera proposée une exposition sur 50 ans de patrimoine bourguignon, à travers plus d’une centaine de photographies qui retrace 50 ans d’exploration du patrimoine bourguignon. Elle permet d’en démontrer la diversité et témoigne de l’évolution de la notion de patrimoine au fil du temps. Toutes les facettes du patrimoine, architectural et mobilier, y sont représentées. Cette exposition est aussi l’occasion de dévoiler les secrets de la recherche sur le patrimoine.

Pour les enfants, grande nouveauté, sera organisé un jeu, une chasse au trésor sur chacun des sites. Cette animation permettra aux enfants de découvrir d’une manière ludique et renouvelée les richesses cachées du patrimoine de la ville.

Au Château de Châteauneuf...

Le château de Châteauneuf appartient au conseil régional depuis le 1er janvier 2008. Il en assure la gestion, le fonctionnement et le développement touristique culturel.

Sur un éperon dominant la plaine, cette puissante forteresse médiévale s’est développée à partir d’un donjon carré du XIIe siècle. La chapelle du XVe siècle est ornée de peintures murales. Les appartements sont dotés de tapisseries du XVIIe siècle retraçant la vie de Moïse, ainsi que de nombreux mobiliers provenant du Centre des Monuments Nationaux, du Musée des Beaux-Arts de Dijon et du Musée des Arts Décoratifs de Paris. Récemment, le centre d’interprétation du château s’est installé au château, dans le Logis des Hôtes. Grande nouveauté, les visiteurs pourront découvrir des nouvelles salles jusqu’ici inaccessible au public.

Ouverture les samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45

Des visites guidées gratuites sont également proposées en anglais et en allemand.

Ecole de Saint Valère à Port-sur-Saône...

À l’occasion des Journées du patrimoine organisées cette année autour du thème de la jeunesse, le service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté et la communauté de communes des Terres de Saône proposent une exposition sur les écoles : les lois qui les ont fondées et les édifices qui les ont accueillies tout au long du 19e siècle. Les exemples présentés sont tirés de l’étude patrimoniale menée par l’Inventaire dans le Val de Saône. Cette exposition sera complétée par des visites libres et gratuites de l’école Saint Valère à Port-sur-Saône. Inaugurée en 1938, elle offre la particularité d’être en bois comme d’autres édifices élevés à la même époque à Port-sur-Saône.

Ouverture - entrée libre : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Programme proposé par la Cité des Arts – FRAC Franche-Comté

A l’occasion de cette nouvelle édition des journées du patrimoine, le FRAC Franche-Comté propose des expositions de Georgina Starr et de Saâdane Afif, visible tout le week-end et présenté par un médiateur. Il offre au visiteur une programmation particulière composée de la projection d’un film de Jacques Rivette, d’une performance de Georgina Starr et des visites guidées des expositions et des réserves.

Deux expositions monographiques consacrées à des artistes internationaux

Première exposition de cette ampleur de Georgina Starr en France et panorama de l’univers de cette artiste britannique, l’une des représentantes du groupe des Young British Artists, Hello. Come here. I want you. est également l’occasion de donner à voir des œuvres inédites, produites par le FRAC. L’exposition se présente comme une vaste installation à l’esthétique baroque.

Deuxième exposition présentée est celle de l’artiste Saâdane Afif, l’un des artistes français les plus remarqués de sa génération. Il développe une œuvre qui prend des formes diverses (performances, textes, sculptures, affiches, installations…). The Fairytale Recording, une série de huit vases dont un appartient à la collection du FRAC, est le fruit d’une performance au cours de laquelle la chanteuse d’opéra et actrice Katharina Scharde s’emploie à dire huit textes et à déverser ses paroles dans chacun des vases.

Samedi 16 septembre, visites commentées des expositions Hello. Come here. I want you. et The fairytale Recordings.

Projection du film Céline et Julie vont en bateau – 1974 en présence de Véronique Rivette et sur proposition de Georgina Starr dans le cadre de son exposition.

Une performance de Georgina Starr qui propose d’arrêter le temps et d’inviter les spectateurs à revisiter un moment de leur passé par l’intermédiaire de la voix, de sons et d’opérations cycliques. Dimanche 17 septembre de 14h à 19h en continu.

Ouverture les samedi et dimanche de 14h à 19h

Visite des réserves des œuvres de la collection par Virginie Lemarchand , chargée de collection et de restauration d’œuvres, uniquement sur réservation obligatoire.

Opération TER : Pass train et bus

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, la Région Bourgogne-Franche-Comté propose, avec les réseaux de transport partenaires, le pass à 5€. Il est valable une journée pour des trajets illimités le samedi 16 et le dimanche 17 septembre sur tous les réseaux cités plus loin. Gratuit pour un enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant.

Le pass est accepté dans les :

Trains TER Bourgogne (hors parcours Île-de-France) et Franche-Comté,

Trains TER Bourgogne (hors parcours Île-de-France) et Franche-Comté, Lignes routières régionales Livéo Gray et Vesoul,

Lignes routières régionales Livéo Gray et Vesoul, Bus urbains et les trams du Grand Besançon (Ginko) et du Grand Dijon (Divia Mobilités)*,

Bus urbains et les trams du Grand Besançon (Ginko) et du Grand Dijon (Divia Mobilités)*, Bus urbains des agglomérations de Belfort (Optymo), Dole (TG), Lons-le-Saunier (Tallis-Malis), Montbéliard (CTPM), Vesoul (Vbus), Sens (Intercom), Nevers (TANEO), Mâcon (TréMA), Creusot / Montceau-les-Mines (Rézo), Chalon-sur-Saône (Zoom), Beaune (Côté Bus), Auxerre (Vivacité),

Bus urbains des agglomérations de Belfort (Optymo), Dole (TG), Lons-le-Saunier (Tallis-Malis), Montbéliard (CTPM), Vesoul (Vbus), Sens (Intercom), Nevers (TANEO), Mâcon (TréMA), Creusot / Montceau-les-Mines (Rézo), Chalon-sur-Saône (Zoom), Beaune (Côté Bus), Auxerre (Vivacité), Cars des réseaux départementaux Jurgo et Mobidoubs, Transco, Transyonne, Buscéphale, lignes de la Nièvre,

* Pour circuler librement pendant 24 heures à bord des bus et trams Divia à Dijon, présentez-vous à la gare de Dijon pour vous munir d’un pass Divia spécial sur présentation de votre pass 5€.

Infos +

Franche-Comté :

Hôtel de Région à Besançon : 4 Square Archéologique Castan - 25 000 Besançon

Frac Franche-Comté : 2, passage des arts - 25 000 Besançon

Ecole de Saint Valère : 5, rue de Remaucourt - 70 170 Port-sur-Saône

Bourgogne :