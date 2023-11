105 années après l’Armistice de 1918, cette cérémonie rendra hommage à "tous les morts pour la France" des conflits anciens et actuels.

Le préfet du Doubs Jean-François Colombet et Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Besançon Métropole seront présents, ainsi que d’autres personnalités politiques locales et des représentants des anciens combattants.