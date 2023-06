150 emplois de facteurs à pourvoir cet été 

En 2023, La Poste recrute 4 800 CDI et 4 300 alternants sur des postes variés : facteurs, chargés de clientèles, conseillers bancaires, métiers du numérique, fonctions support...

"Tout l’été, le collaborateur se constituera une expérience formatrice en exerçant le métier de facteur. Il s’agira d’un atout pour son avenir professionnel et, pourquoi pas, d’un tremplin pour rejoindre La Poste par la suite", précise le Groupe.

Missions

Les jobs d’été de facteurs consisteront à trier et distribuer les objets qui leur seront confiés (courrier, colis, journaux, imprimés publicitaires). Ils pourront également être amenés à rendre des services de proximité comme livrer des repas, des médicaments ou bien encore réaliser des actions de prévention auprès de la population en cas de fortes chaleurs durant l’été.

Ces nouvelles recrues travailleront en équipe et seront quotidiennement en contact avec les clients pour leur simplifier la vie.

Quels sont les profils recherchés ?

La Poste recherche des personnes majeures avec le sens du service et un bon esprit d’équipe. Aucune condition de diplôme n’est exigée, il est juste nécessaire d’être titulaire du Permis B pour les jobs d’été de facteur.

Comment postuler ?

Pour les jobs de facteurs : sur www.laposterecrute.fr un moteur de recherche permet de retrouver facilement les offres proposées par La Poste. Elles sont classées par régions et départements et sont actualisées quotidiennement. Il est possible de se créer une alerte e-mail pour être informé des offres dès leur publication. N'hésitez pas à vous rapprocher également des agences d’intérim dans leur département.