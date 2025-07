Travail et congés : les Français(e)s sont-ils vraiment des privilégiés ?

Dans l’imaginaire collectif, les Français sont souvent perçus comme des champions des vacances et du temps libre. Mais qu’en est-il réellement face à leurs voisins européens et aux États-Unis par exemple ? Une comparaison des données sur le temps de travail, les congés payés, les jours fériés, les salaires moyens et l’âge de départ à la retraite permet de nuancer de se faire idée juste.

Temps de travail : l’Italie et la France parmi les plus légers

Avec 36,9 heures de travail par semaine en moyenne, la France se situe dans la partie basse du classement, juste au-dessus de l’Italie qui affiche le temps de travail hebdomadaire le plus faible : 35,5 heures. À l’opposé, les Suisses travaillent en moyenne 44 heures par semaine, ce qui en fait les plus gros travailleurs du panel. L’Allemagne, la Belgique, l’Estonie, la Bulgarie et les États-Unis affichent tous 40 heures ou plus, confirmant une pression horaire plus forte. Le Royaume-Uni, avec 36,8 heures, est quasiment au même niveau que la France, tandis que la Suède dépasse les 39 heures.

Congés payés et jours fériés : les Espagnols, rois du repos

Sur le plan des congés payés, les Espagnols sont les plus avantagés avec 30 jours par an, suivis par l’Estonie avec 28 jours et la France et la Suède avec 25 jours. À l’inverse, l’Italie, la Belgique, la Bulgarie et le Royaume-Uni n’offrent que 20 jours légaux à leurs salariés. Les États-Unis font figure d’exception, car il n’existe aucune obligation légale d’accorder des congés payés, et la moyenne observée est de 14 jours, souvent dépendante de l’ancienneté.

Côté jours fériés, ce sont les Espagnols et les Bulgares qui en bénéficient le plus (14 jours), devant l’Italie et la Belgique (13 jours), tandis que l’Allemagne n’en compte que 9. En France, les 11 jours fériés sont dans la moyenne. Quant au Royaume-Uni, la variabilité régionale donne entre 8 et 10 jours fériés, avec une particularité : ce sont souvent des "bank holidays", non systématiquement respectés par toutes les entreprises.

Salaires : de fortes disparités entre les pays

Les Suisses dominent largement en matière de salaire net moyen avec 8.104 € par mois, devant les États-Unis (6.676 €) et la Belgique (4.832 €). L’Allemagne et le Royaume-Uni suivent, avec plus de 4.200 €. La France, avec 3.555 €, se positionne dans le milieu de tableau, devant la Suède (3.718 €) mais bien au-dessus de l’Italie (2.729 €), de l’Espagne (2.716 €) ou de la Bulgarie, où le salaire net moyen plafonne à 1.125 €.

Âge de départ à la retraite : plus tôt au sud qu’au nord

Si l’Italie et la Suède permettent un départ en retraite à 62 ans, la moyenne remonte dans les autres pays : 64 ans en France, 65 ans et 9 mois en Allemagne, 66 ans au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec une tendance à la hausse chez ces derniers. La Bulgarie présente une particularité notable : les femmes peuvent partir dès 61,5 ans, mais les hommes à 64,3 ans.

Conclusion : qui travaille le moins ?

En combinant temps de travail hebdomadaire, nombre de jours de congés et jours fériés, c’est l’Italie qui ressort comme le pays où l’on travaille le moins : 35,5 heures par semaine, des congés raisonnables (20 jours) mais compensés par 13 jours fériés, et un départ à la retraite dès 62 ans.

En comparaison avec les autres pays, la France reste plutôt bien placée, avec un équilibre entre un temps de travail modéré, 25 jours de congés, 11 jours fériés, et une retraite à 64 ans. Les Espagnols, bien qu’un peu plus actifs hebdomadairement, bénéficient de la meilleure dotation globale en jours de repos annuels.

Au final, si les Français ne sont pas les plus “privilégiés” et n’ont pas à rougir face à leurs voisins : ce modèle social permet un équilibre entre vie professionnelle et temps libre, bien que moins généreux que celui de l’Espagne ou de l’Italie en termes de volume de repos.

Données par pays comparés :

Sources : Insee, Eurostat, OCDE, ministère du Travail, EURES (services européens de l’emploi), Neovia Retraite.

France :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 36,9 heures

Congés payés : 25 jours par an

Salaire moyen (net) : 3.555€

Nombre de jours fériés : 11 jours

Âge de départ en retraite : 64 ans

Allemagne :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 40,5 heures

Congés payés : 24 jours

Salaire moyen (net) : 4.225€

Nombre de jours fériés : 9 jours

Âge de départ en retraite : 65 ans et 9 mois

Italie :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 35,5 heures

Congés payés : 20 jours

Salaire moyen (net) : 2.729€

Nombre de jours fériés : 13 jours

Âge de départ en retraite : 62 ans

Espagne :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 36,4 heures

Congés payés : 30 jours

Salaire moyen (net) : 2.716€

Nombre de jours fériés : 14 jours

Âge de départ en retraite : 65 ans

Belgique :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 40 heures

Congés payés : 20 jours

Salaire moyen (net) : 4.832€

Nombre de jours fériés : 13 jours

Âge de départ en retraite : 65 ans

Suède :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 39,9 heures

Congés payés : 25 jours

Salaire moyen (net) : 3.718€

Nombre de jours fériés : 11 jours

Âge de départ en retraite : 62 ans

Estonie :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 40 heures

Congés payés : 28 jours

Salaire moyen (net) : 2.075€

Nombre de jours fériés : 11 jours

Âge de départ en retraite : 63,8 ans

Bulgarie :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 40 heures

Congés payés : 20 jours

Salaire moyen (net) n : 1.125€

Nombre de jours fériés : 14 jours

Âge de départ en retraite : 61,5 ans pour les femmes et 64,3 ans pour les hommes

Royaume-Uni :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 36,8 heures

Congés payés : 20 jours

Salaire moyen (net) : 4.240€

Nombre de jours fériés : 10 en Irlande du Nord, 9 en Écosse, 8 en Angleterre et Pays de Galles, 8 en Irlande

Âge de départ en retraite : 66 ans

Suisses :

Temps de travail moyen hebdomadaire : 44 heures

Congés payés :

Salaire moyen (net) : 8.104€

Nombre de jours fériés :

Âge de départ en retraite : 64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes

Etats-Unis :