280 demandeurs d’emploi au rendez-vous du Run Job à Chateaufarine

Pour la quatrième année consécutive, France Travail Besançon et la Galerie commerciale de Châteaufarine proposent aux candidats à la recherche d’un emploi dans les secteurs de la vente, de la restauration ou du commerce, d’aller à la rencontre des employeurs directement au sein de leurs enseignes.

"Cet événement permet, en une seule journée, à des demandeurs d’emploi de rencontrer les enseignes participantes pour des postes en CDD, CDI ou des jobs d’été", explique Carole Demouge, directrice de l’agence France Travail de Besançon-Palente.

France Travail reçoit ainsi les candidats au stand run job et les aide à cibler quelle est l'enseigne la plus pertinente : "Nous avons également un espace coaching afin d’appréhender un peu plus sereinement la rencontre", indique Victorien Sanchez, chargé de la relation entreprises pour l'agence France Travail de Palente à Besançon. Du côté de la Galerie Chateuafarine, l’événement est "important" pour les commerces, souligne Marie-Adeline Guignard, la directrice. "Nous mettons en lien les besoins de nos commerçants avec France Travail qui est un partenaire incontournable pour l’emploi".

Enfin, cet événement entre également dans le cadre d’une politique plus vaste menée à l’échelle du Grand Besançon. Pour rappel, le salon Cap vers l’emploi se tiendra le jeudi 18 septembre 2025 9h00 à 17h00 à Micropolis Besançon.

"Nous sommes dans le début d’une crise économique et le taux de chômage commence à augmenter dans différents domaines. On voit globalement que sur l’aspect commerce, il y a beaucoup d’enseignes de prêt-à-porter qui ont fermé", remarque Nicolas Bodin, vice-président de Grand Besançon Métropole en charge de l'économie et l’emploi. "Nous sommes au début de la saison, les étudiants qui terminent leurs études vont, pour certains, se retrouver sans emploi et seront disponibles pendant quelques mois. Je vois que cette opération à l’air de très bien fonctionner".

En 2024, sur 80 offres, plus de 70 ont été pourvues sur un délais d'un mois suite à l'événement.