34e Concours Professionel "Fromonval-France" à Mamirolle

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Organisé par la fromagerie-musée de Trépot et ENILEA de Mamirolle, cet événement mettra en compétition différents fromages le 18 octobre 2025 à Mamirolle.

"Les fromages présentés au concours seront mis en vente à la Boutique de la Fromagerie-Musée de Trépot les jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2025, de 16h à 19h", nous indiquent les organisateurs.

Au total, le concours prévoir 200 produits, avec 190 juges et 600 médailles attribuées autour des fromages de chèvres, pâtes molles, pâtes persillées, tomes, raclettes, cancoillottes, yaourts et beurres…

Deux invités d’honneur de marque participeront à l’événement et remettront les prix aux lauréats 2025 :