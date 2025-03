48 communes labellisées Villes et Villages Fleuris dans le Doubs

Chaque année, une cérémonie de remise des prix du label Villes et Villages Fleuris est organisée pour distinguer les communes impliquées pour leur investissement en termes d’aménagements paysagers et de valorisation de la biodiversité. Les 48 communes labellisées ont été mises à l’honneur ce 13 mars 2025 en présence de Béatrix Loizon, vice-présidente du Département et présidente de Doubs Tourisme.

Pour rappel, "Villes et Villages Fleuris" prend en compte un certain nombre de critères (la démarche de valorisation des aménagements paysagers, l’animation et la promotion de la démarche ; le patrimoine végétal et le fleurissement, la gestion environnementale et qualité de l’espace public...)

Le palmarès Villes et Villages Fleuris 2024

Les 48 communes labellisées de 1 à 4 fleurs se sont vues remettre leur diplôme par les conseillers département aux présents pendant la soirée :

15 communes labellisées 1 fleur

Arcey / Bart / Chemaudinet Vaux / L’Isle-sur-le-Doubs / Métabief / Pays de Clerval / Pirey / Le Russey /Sainte-Suzanne / Saône / Taillecourt / Les Terres-de-Chaux / Vellerot-les-Vercel / Vernierfontaine / Vyt-lès-Belvoir.

21 communes labellisées 2 fleurs

Audincourt / Baume les Dames / Belvoir / Berche / Chamesol / Charquemont / Gonsans / Goux-lès-Dambelin/ Hérimoncourt / Hyémondans / Morteau/ Ornans / Pontarlier / Pouilley-Français / Pouilley-les-Vignes /Sancey / Valdahon/ Vandoncourt / Vieux-Charmont / Villars-lès-Blamont et Villars-sous-Écot.

10 communes labellisées 3 fleurs

Bethoncourt / Chevroz / Laire / Malbuisson/ Mercey-le-Grand / Pierrefontaine-lès-Blamont /Saint-Vit /Seloncourt / Sochaux / Voujeaucourt.

2 communes labellisées 4 fleurs

Mandeure / Montbéliard.

Le palmarès des Fermes et Fruitières remarquables 2024

Dansunsecond temps s’est déroulée la remise de sprix du concours des Fermes et Fruitières remarquables 2024. Ce concours valorise les fermes et les fruitières du Doubs en terme d’intégration paysagère du bâtiment, de la présence de végétaux, de la valorisation du patrimoine et de l’adaptation au changement climatique.

2 fermes en activité qualifiées 4 plantes

Ferme-Auberge du Tartot à Fournets-Luisans

François-Xavier Culot à Rougemont

1 ferme ancienne qualifiée 4 plantes

Claudine Brenet à La Cluse-et-Mijoux

5 fermes en activité qualifiées 3 plantes

GAEC duSéquoia–Florent Henriet à Arçon

GAEC du Vallon Huot–Charline Corbet àSancey

SCEA France Liberté–France Roland à Corcelles-Mieslot

GAEC Bucher àEcurcey

GAEC des Allais– Patricia Gauthier à Orchamps-Vennes

2 fermes en activité qualifiées 2 plantes

GAEC Huot-Marchand Vautherinà Belvoir

EARL La Ferme auvillage à Malbrans

1 fruitière qualifiée 3 plantes

Fromagerie du Mont d’Or à Métabief

4 fruitières qualifiées 2 plantes