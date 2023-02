Six hommes victimes de coups de matraque sur le parking du QG à Besançon

Dans la nuit du samedi 10 décembre 2022, six hommes se sont fait agresser par trois occupants d'un véhicule sur le parking du QG. D'abord insultés, cinq d'entre eux ont reçu des coups de matraque par le conducteur du VL. Une personne du groupe a alors perdu connaissance. À l'aide des caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs ont identifié le véhicule et l'un des mis en cause. Le 31 janvier 2023, une équipe de l’unité d'appui et de proximité (UAP) s'est présentée à son domicile et l'a placé en garde à vue.

Lors de son audition, le suspect a reconnu l’altercation et les violences causées avec une barre, gardée dans sa voiture. Il a indiqué "avoir été chauffé par le groupe des victimes et que lorsqu’il avait quitté les lieux, un coup avait été porté sur sa voiture, ce qui l’avait mis hors de lui", nous dit-on. Il a identifié partiellement l'un de ses amis ayant participé au fait, domicilié à Paris, puis un second logé à Besançon. Contacté par la police, ce dernier s'est rendu au service de police le 31 janvier 2022 pour être placé en garde à vue.

Auditionné, il a reconnu avoir été présent, mais ne pas avoir porté de coups. Dans son téléphone, une vidéo dévoile une photographie d'un troisième individu se vantant de la bagarre. Convoqué le 1 février 2023, il a reconnu avoir donné des coups de matraque et a été placé en garde à vue.

Info +

Les trois hommes sont sortis de la garde à vue et les victimes ont reçu des ITT allant de 1 à 3 jours.