À Besançon, de nouvelles perches pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers sur le réseau du Tram’

Dans le cadre de leur coopération, Keolis Besançon Mobilités a fait don lundi 16 septembre 2024 de quatre perches de mise à la terre au service départemental d'Incendie et de secours du Doubs afin de faire gagner du temps lors de l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce nouvel équipement permet également de renforcer leur sécurité sur le réseau Ginko. On fait le point.

Près de 3.000 euros de matériel ont été donnés aux sapeurs-pompiers à Besançon afin de faciliter leurs interventions sur le réseau Ginko. Jusqu’à maintenant, des derniers devaient utiliser des perches moins grandes et procéder aux coupures via un système de vis.

Désormais, l’opération est aimantée et la perche arrive directement à une hauteur de 6,5 m soit à niveau des câbles du tramway.

Pourquoi ce fonctionnement ?

Lors d’un accident, Keolis Besançon Mobilité coupe immédiatement le courant. Toutefois, un risque subsiste (réalimentation possible du câble suite au passage d’un tramway, d'orages….).

C’est pourquoi, il est impératif pour les sapeurs-pompiers qui interviennent de procéder manuellement à une coupure complémentaire d’électricité en reliant le câble du tramway aux rails à l’aide d’une perche de mise à la terre. "Une bulle est ainsi créée autour des intervenants afin d'éviter tout risque d’électrocution", explique Laurent Sénécat, directeur de Kéolis Besançon Mobilités.

Une collaboration qui va plus loin…

Une fois par an, les services de Keolis Besançon Mobilités et le SDIS 25 se retrouvent afin de mener une opération de grande ampleur. "Ces exercices de simulation permettent de tester la réactivité de l’exploitant et du SDIS avec la mise en places des consignes à respecter. C’est l’occasion de se rappeler les bonnes procédures et de faire de rappels", précise Alain Tourneret, responsable sécurité du tramway à Keolis Besançon Mobilités.

En dix ans, les sapeurs-pompiers sont intervenus 62 fois (soit environ 6-7 accidents par an). En moyenne, le centre de secours principal Besançon centre est mobilisé sur une trentaine d’interventions par jour et compte en permanence 24 sapeurs-pompiers.

Infos +