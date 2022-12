À Besançon, on joue sur l'immense façade du Musée des Beaux-Arts pour Noël...

Jusqu’au 31 décembre, la place de la Révolution vit au rythme des fêtes avec des chalets gourmands, le marché solidaire, mais aussi des jeux d’arcades, l’immense sapin de Noël, un grand et gros père Noël, une fontaine en habit de lumière et deux rendez-vous très particuliers.

Le premier commence tous les soirs à 18 heures tapantes et il s’appelle le Grand Sprint. Avec un joy stick à l’ancienne et un bouton, les visiteurs vont pouvoir jouer sur un écran plus que géant qu’est la façade du Musée des Beaux-Arts. Objectif : faire circuler un pingouin comme si on jouait à Super Mario. Cette création spéciale commandée par le Ville de Besançon est l’oeuvre de deux artistes locaux : Small Studio et Guillomit.

Le deuxième rendez-vous s'enchaîne également chaque soir à partir de 20 heures. La façade immense du musée devient alors une sorte de fresque vivante, ça s'appelle du mapping. Avec leurs mains, les visiteurs vont pouvoir modeler, façonner, déformer le musée à leur guise grâce à une application instantanée d’architecture. C’est le collectif Ex Lumina qui est à l’origine de cette création.

"Ce qui est important pour nous, c’est qu’il y ait le moins de médiation possible parce qu’on ne veut pas briser l’imagination du public pour qu’il soit maître de ce qui l’entoure", précise Simon Nicolas, coordinateur artistique de Nouvelles Formes. En gros, les visiteurs doivent se débrouiller tout seuls pour faire vivre ces outils à la portée gigantesque.

Cette année, la Ville de Besançon a mis les bouchées doubles pour les fêtes. D’un côté, un marché de Noël traditionnel et animé place Granvelle en collaboration avec l’Office du commerce de l’artisanat, de l’autre, une place de la Révolution vivante avec un marché solidaire, des chalets, un sapin et des animations qui sortent des sentiers battus. "En tant que citoyen, je n’ai jamais vu ce qu’on propose ailleurs, c’est vraiment bien que la Ville ait un regard sur la nouvelle génération en proposant des jeux", selon Simon Nicolas, "ça montre qu’on n’est pas seulement une ville où il fait bon vivre, c’est aussi une ville où on peut faire des expériences incroyables."

À propos de Nouvelles Formes Née en 2022, l’association Nouvelles Formes compte quatre personnes dont la présidente Lucille Balestieri et Simon Nicolas, coordinateur artistique. L’objectif est d’abord artistique et plus précisément de faire connaître la culture de l’art numérique à travers l’image et le son avec pour mot d’ordre : l’interaction entre les installations et le public. Le programme intéractif sur la façade du Musée des Beaux-Arts pour les fêtes de fin d’année marque la toute première grande présentation publique de l'association.

