À Besançon, près de 400 personnes mobilisés contre la loi immigration

Dimanche 14 janvier 2024, environ 400 personnes ont répondu à l’appel national de plusieurs associations, syndicats et partis politiques pour manifester contre la population de la loi immigration à Besançon.

Ils étaient nombreux dans les rues de Besançon ce dimanche à exiger le retrait pur et simple de la loi désormais surnommée "loi Darmanin". Une loi "discriminatoire" qui a "des conséquences réelles sur la vie de nos concitoyens" disait encore Kevin Bertagnoli, le président du Groupe Génération-s avant la mobilisation dans un communiqué de presse.

Plus de 400 collectifs, associations, syndicats et partis politiques avaient ainsi appelé à manifester contre ce texte considéré comme "raciste" par la plupart des manifestants. Les slogans scandés dans les rues bisontines n’ont d’ailleurs pas manqué de le rappeler et d’accuser son "principal"responsable selon les manifestants : "Tout le monde déteste Darmanin".

Nouvelle journée de mobilisation le 21 janvier 2024

La loi devrait normalement être promulguée le 25 janvier par le Conseil constitutionnel, d’ici là une autre mobilisation est déjà prévue le 21 janvier à Besançon.