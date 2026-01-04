Dimanche 4 Janvier 2026
Alerte Témoin
Dijon
Economie

À Dijon, la boulangerie Le Petit Mozart glisse de l’or dans la galette des rois...

Publié le 04/01/2026 - 14:00
Insolite • Alors que le cours de l’or poursuit sa progression, le Comptoir National de l’Or lance la quatrième édition de son opération spéciale Galette des Rois. À Dijon, l’enseigne s’associe cette année à la boulangerie Le Petit Mozart pour proposer un jeu-concours permettant de remporter des lingotins d’or...

Dans un contexte marqué par la hausse continue du métal précieux, avec une progression de plus de 45 % depuis janvier 2025, le Comptoir National de l’Or renouvelle son initiative hivernale autour de l’Épiphanie. À l’échelle nationale, l’opération mobilise plus de 55 boulangeries partenaires à travers la France. Parmi elles, 46 établissements de la Maison Kayser participent pour la première fois à l’événement. À Dijon, le partenariat a été noué avec la boulangerie Le Petit Mozart, permettant aux clients locaux de prendre part au concours.

Des lingotins d’or à gagner jusqu’à fin janvier

Du 27 décembre 2025 au 31 janvier 2026, l’achat d’une galette des rois dans une boulangerie participante donne accès à un tirage au sort. Onze lingotins d’or de 5 grammes sont mis en jeu, chacun d’une valeur indicative de plus de 650 euros (au 29 décembre 2025, valeur susceptible d’évoluer selon les cours internationaux de l’or).

Un lot exceptionnel complète l’opération : un lingotin de 250 grammes, proposé en partenariat avec la Maison Kayser à Paris, dont la valeur est estimée à environ 31.500 euros (au 29 décembre 2025, également susceptible de variation).

Pour participer, les clients reçoivent lors de l’achat de leur galette un sac contenant un flyer avec un QR code. Celui-ci permet une inscription en ligne au concours. Les gagnants seront désignés à l’issue d’un tirage au sort organisé après la fin du mois de janvier.

Infos +

Publié le 4 janvier à 14h00 par Alexane
