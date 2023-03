PUBLI-INFO • Pour fêter les 15 ans de l’inscription sur la Liste du patrimoine de l’UNESCO des fortifications Vauban de Besançon, la Citadelle vous propose jusqu’au 8 juillet date anniversaire, de nombreuses visites et animations autour de la forteresse, de son bâtisseur et de son siècle.

Une exposition de photographies "RENFORTS", des ateliers pour enfants "masques et danses du XVIIème siècle", un jeu pour petits et grands "O Vauban", un atelier Patrimoine mondial, sans oublier le Week-end Grand Siècle, rendez-vous incontournable de la Citadelle sur le thème de l’éducation et du divertissement.

N’attendez plus, consultez vite notre agenda pour découvrir toute la programmation de la Citadelle !

