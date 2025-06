Abéo lance une offre publique volontaire sur Vogo : vers une alliance stratégique dans l’univers du sport

Les groupes français Abéo (implanté en Haute-Saône, et Vogo, fondé à Montpellier, deux acteurs reconnus dans l’univers des équipements et des technologies sportives, ont annoncé dans un communiqué du 5 juin 2025, un projet d’offre publique volontaire visant à rapprocher leurs activités. Abéo, qui détient actuellement 22,42 % du capital et 16,56 % des droits de vote de Vogo, prévoit de déposer une offre publique mixte sur les actions Vogo qu’elle ne possède pas encore.

Selon les termes de l'opération, l’échange proposé se fera sur la base de 3 actions Abéo et 16,40 euros en numéraire pour 16 actions Vogo. L’offre ne sera pas suivie d’un retrait obligatoire.

Ce projet d'acquisition s’inscrit dans la continuité d’une collaboration entamée en 2019 entre les deux entreprises, renforcée par des participations successives d’Abéo aux augmentations de capital deVogo, notamment en avril 2023 et mai 2024. L’objectif affiché est d’unir leurs expertises complémentaires au service de l’innovation sportive, en particulier dans les domaines de la performance, de l’arbitrage et de l’expérience utilisateur immersive.

”Une vision commune de l’avenir du sport, de plus en plus tourné vers l’innovation technologique”

Olivier Esteves, PDG d’Abéo, justifie ce rapprochement par une volonté commune d’innovation?: ”Depuis plusieurs années, nous partageons avec Vogo une vision commune de l’avenir du sport, de plus en plus tourné vers l’innovation technologique, la data et l’expérience utilisateur augmentée.”

De son côté, Christophe Carniel, PDG de Vogo, souligne la complémentarité des deux entreprises et les perspectives de développement qui en découlent?:”Le rapprochement avec les équipes d’Abéo constituera un accélérateur dans le déploiement de nos solutions technologiques en nous appuyant sur un réseau commercial élargi. [...] Ensemble, des perspectives prometteuses se dessinent en combinant la force d’un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisirs et la reconnaissance que nous avons acquise en matière d’innovation.”

Soutien des fondateurs de Vogo et accueil favorable du conseil d’administration

Les fondateurs de Vogo représentant 28,99 % du capital, se sont engagés à apporter la totalité de leurs actions à l’offre. Le conseil d’administration de Vogo, réuni le 3 juin 2025, a "accueilli favorablement et à l’unanimité le principe de l’Offre", en attendant son avis motivé, qui sera émis après réception du rapport d’un expert indépendant, Sorgem Évaluation.

Conditions et calendrier prévisionnel

L’offre est conditionnée à deux étapes principales :

La remise du rapport d’équité de l’expert indépendant,

L’approbation par l’assemblée générale d’Abéo (prévue le 15 juillet 2025) d’une résolution autorisant une augmentation de capital réservée.

Le dépôt du projet d’offre auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est prévu pour la seconde moitié de juillet 2025. L’ouverture de l’offre pourrait ainsi intervenir en septembre, pour une durée initiale de 25 jours de bourse. L’opération n’est soumise à aucune condition de financement, ni à l’obtention d’autorisations réglementaires spécifiques.

Conséquences sociales et gouvernance

Abéo a indiqué vouloir préserver le modèle opérationnel de Vogo et maintenir en poste son équipe dirigeante, en prévoyant un dispositif d’intéressement pour les salariés. Aucun impact significatif sur l’emploi ou la politique salariale n’est anticipé, nous précise-t-on.

En cas de succès de l’opération, Christophe Carniel rejoindra le comité exécutif et le conseil d’administration d’Abéo en 2026.

