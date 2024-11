Accès aux transports collectifs : l’UFC Que choisir du Doubs révèle des ”zones blanches”

Les chutes de neige du jeudi 21 novembre et le gel ont rendu la circulation très difficile sur les routes du département du Doubs. Malgré des équipes d’intervention mobilisées depuis jeudi matin, la neige chargée d’humidité s’est transformée en verglas dans la nuit et a rendu les routes très glissantes ce vendredi 22 novembre. On fait le point sur les conditions de circulation sur les différents secteurs du département avec Inforoute 25.