La voiture a fait des tonneaux au cours desquels les trois occupants ont été éjectés : un homme de 20 ans gravement blessé dont le pronostic vital est engagé et transporté par Héli25 au CHU de Besançon, une femme de 20 ans gravement blessée transporté par Dragon 25 au CHU de Besançon et un adolescent de 16 ans lui aussi gravement blessé et transporté au CH Nord Franche-Comté.

La gendarmerie était sur les lieux.